بايرن ميونيخ يعلن رحيل الثنائي الإفريقي

أعلن بايرن ميونيخ الألماني رحيل الثنائي إريك ماكسيم شوبو موتينج وبونا سار بعد نهاية الموسم.

ورحل الثنائي الإفريقي بنهاية تعاقده مع البافاري الموسم الجاري.

وانضم بونا سار (32 عاما) لصفوف بايرن ميونيخ في 2020 مقابل 8 ملايين يورو قادما من أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

وخاض 33 مباراة فقط بقميص البافاري وسجل هدفا وصنع 4، وفي الموسم الجاري خاض 5 مباريات فقط.

𝐌𝐞𝐫𝐜𝐢 𝐛𝐞𝐚𝐮𝐜𝐨𝐮𝐩, 𝐁𝐨𝐮𝐧𝐚! ❤️ Thanks and wishing you all the best! ☘️#MiaSanMia pic.twitter.com/uMRoailm0z — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) May 19, 2024

وانتقل شوبو (35 عاما) موتينج لبايرن ميونيخ في نفس الصيف مع بونا سار قادما من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

وخاض 34 مباراة الموسم الجاري وسجل 3 وصنع 3.

وإجمالا شارك في 122 مباراة وسجل 38 مباراة وصنع 13 في جميع المسابقات.

توج الثنائي بـ 5 ألقاب فقط مع بايرن ميونيخ.

𝐃𝐚𝐧𝐤𝐞, 𝐂𝐡𝐨𝐮𝐩𝐨! ❤️ Thanks for everything and all the best for your future! ☘️#MiaSanMia pic.twitter.com/Moewz73rBq — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) May 19, 2024

لم يتم الكشف عن مستقبل الثنائي بعد ترك الفريق الأكثر تتويجا في تاريخ ألمانيا.

وكان إيندهوفن الهولندي أعلن ضم ماليك تيلمان بشكل نهائي من بايرن ميونيخ بعد قضاء فترة إعارة.

وفعّل البافاري تعاقد إريك داير من توتنام ليصبح لاعبا للفريق بشكل نهائي بدءا من الموسم المقبل.