بايرن ميونيخ يعلن رحيل الثنائي الإفريقي

الأحد، 19 مايو 2024 - 17:53

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ - باريس سان جيرمان - هدف موتينج

أعلن بايرن ميونيخ الألماني رحيل الثنائي إريك ماكسيم شوبو موتينج وبونا سار بعد نهاية الموسم.

بونا سار

النادي : بايرن ميونيخ

شوبو موتنج

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ
الدوري الألماني

ورحل الثنائي الإفريقي بنهاية تعاقده مع البافاري الموسم الجاري.

وانضم بونا سار (32 عاما) لصفوف بايرن ميونيخ في 2020 مقابل 8 ملايين يورو قادما من أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

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وخاض 33 مباراة فقط بقميص البافاري وسجل هدفا وصنع 4، وفي الموسم الجاري خاض 5 مباريات فقط.

وانتقل شوبو (35 عاما) موتينج لبايرن ميونيخ في نفس الصيف مع بونا سار قادما من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

وخاض 34 مباراة الموسم الجاري وسجل 3 وصنع 3.

وإجمالا شارك في 122 مباراة وسجل 38 مباراة وصنع 13 في جميع المسابقات.

توج الثنائي بـ 5 ألقاب فقط مع بايرن ميونيخ.

لم يتم الكشف عن مستقبل الثنائي بعد ترك الفريق الأكثر تتويجا في تاريخ ألمانيا.

وكان إيندهوفن الهولندي أعلن ضم ماليك تيلمان بشكل نهائي من بايرن ميونيخ بعد قضاء فترة إعارة.

وفعّل البافاري تعاقد إريك داير من توتنام ليصبح لاعبا للفريق بشكل نهائي بدءا من الموسم المقبل.

بايرن ميونيخ بونا سار شوبو موتينج الدوري الألماني
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