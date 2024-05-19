لاجازيتا: أمرابط على رادار فولام وكريستال بالاس

الأحد، 19 مايو 2024 - 16:42

كتب : FilGoal

سفيان أمرابط - مانشستر يونايتد وبيرنلي

أوضحت جريدة لاجازيتا ديلو سبورت أن فولام وكريستال بالاس يستهدفان ضم المغربي سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا المعار إلى مانشستر يونايتد.

أمرابط الذي انتقل للشياطين الحمر الصيف الماضي على سبيل الإعارة من فيورنتينا لم يظهر بقوة مع مانشستر يونايتد على مدار الموسم.

وذكر التقرير أن أمرابط كان على رادار فولام وكريستال بالاس في الأسابيع الأخيرة تمهيدا لضمه في الصيف.

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وأضاف التقرير أن احتمالات بقاء أمرابط في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل قوية وواردة.

في الوقت نفسه ينوي فيورنتينا بيع سفيان بشكل نهائي هذا الصيف، وفقا للعديد من التقارير.

وشارك الدولي المغربي في 20 مباراة بالدوري الإنجليزي، وظهر في 9 منها فقط كأساسي.

قبل أسابيع، ذكرت صحيفة La Nazione الإيطالية أن ميلان ويوفنتوس استفسرا عن إمكانية ضم سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا المعار لمانشستر يونايتد.

وأوضح التقرير أن ميلان ويوفنتوس استكشفا موقف أمرابط، الذي من المقرر أن يعود إلى الفريق الإيطالي من مانشستر يونايتد.

وأفاد التقرير بأن هذه الاستفسارات بشأن لاعب خط الوسط المغربي تهدف لمعرفة الخطوة المقبلة حول التحرك بالفعل لضمه من عدمه.

ورجح التقرير أن يوفنتوس قد يكون الأقرب للتعاقد مع أمرابط.

وينتهي عقد أمرابط مع فيورنتينا في صيف 2025.

ولذلك يبدو أنه من المرجح أن يغادر الفيولا في الصيف المقبل، حتى يحصل فيورنتينا على لحصد مبلغ مالي من بيعه، بدلا من بيعه بلا مقابل الصيف التالي.

الدولي المغربي انتقل إلى الشياطين الحمر قادما من فيورنتينا في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية، ولم يتألق بشكل كبير مع الفريق.

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