تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم أمام الإسماعيلي.. وتوريه وعادل أساسيان

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الإسماعيلي فريق بيراميدز ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري.

ويحتل بيراميدز صدارة الترتيب برصيد 47 نقطة بينما الإسماعيلي في المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة.

وشهد التشكيل تواجد الثنائي بلاتي توريه وفيستون ماييلي في التشكيل الأساسي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي.

الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي.

الهجوم: فيستون ماييلي - إبراهيم عادل.

البدلاء: أحمد ميهوب - أحمد توفيق - محمود عبد العاطي - كريم حافظ - وليد الكرتي - محمود عبد الحفيظ زلاكة - دودو الجباس - فخري لاكاي.