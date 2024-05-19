سكاي: إصابة لاعب بايرن لن تحرمه المشاركة في يورو 2024

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن الإصابة التي تعرض لها ألكسندر بافلوفيتش لاعب بايرن ميونيخ لن تحرمه من المشاركة مع المانشافت في بطولة يورو 2024.

بافلوفيتش تعرض لإصابة خلال مباراة بايرن ضد هوفنهايم، قبل أسابيع قليلة من انطلاق البطولة التي تستضيفها ألمانيا.

وأوضح التقرير أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب الشاب في أربطة كاحله الأيمن خلال مباراة هوفنهايم لن تقف أمام ظهوره في يورو 2024.

وأفاد التقرير أن اللاعب سيسافر إلى بلانكنهاين مع المنتخب الألماني يوم الأحد المقبل لبدء الاستعدادات للبطولة.

قبل أيام، كشف جوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا عن قائمة المانشافت لبطولة يورو 2024.

وضمت القائمة 27 لاعبا، بينهم 21 لاعبا من الدوري الألماني، و6 لاعبين من خارج بوندسليجا بواقع 4 لاعبين من الليجا الإسباني (2 من برشلونة ومثلهما من ريال مدريد)، ولاعبان من بريميرليج (لاعب من برايتون وآخر من أرسنال).

وشهدت القائمة تواجد 6 لاعبين من بايرن ميونيخ، و3 من باير ليفركوزن المتوج ببطولة الدوري الألماني، والذي يخوض نهائي بطولة الدوري الأوروبي أمام أتالانتا الإيطالي.

واستبعد ناجلسمان ليون جوريتسكا لاعب وسط بايرن ميونيخ، وماتس هوميلز مدافع بوروسيا دورتموند.

وتخوض ألمانيا بطولة اليورو ضمن المجموعة الأولى، مع إسكتلندا والمجر وسويسرا.

وجاء القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ) - ألكسندر نوبل (شتوتجارت) - مارك تير شتيجن (برشلونة) - أوليفر باومان (هوفنهايم)

الدفاع: والديمار أنتون (شتوتجارت) - بينجامين هينريش (لايبزيج) - جوشوا كيميش (بايرن ميونيخ) - روبن كوخ (اينتراخت فرانكفورت) - ماكسيميليان ميتلشتيت (شتوتجارت) - ديفيد راوم (لايبزيج) - أنطونيو روديجر (ريال مدريد) - نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند) - جوناثان تاه (باير ليفركوزن)

الوسط: روبرت أندريش (باير ليفركوزن) - كريس فيهريش ( شتوتجارت) - باسكال جروس (برايتون) - إلكاي جوندوجان (برشلونة) توني كروس (ريال مدريد) - جمال موسيالا (بايرن ميونيخ) - ألكسندر بابلوفيتش (بايرن ميونيخ) - ليروي ساني (بايرن ميونيخ) - فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن)

الهجوم: نيوكلاس فولكروج (بوروسيا دورتموند) - كاي هافيرتز (أرسنال) توماس مولر (بايرن ميونيخ) - دينيز أونديف (شتوتجارت) - ماكسيميليان بيير (هوفنهايم)

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