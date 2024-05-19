شقيق مبابي يرد على احتمالية انتقاله لـ ريال مدريد

رد إيثان مبابي لاعب باريس سان جيرمان وشقيق كيليان مبابي على احتمالية انتقاله إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتشرت تقارير إخبارية سابقة أن كيليان يريد اصطحاب شقيقه إلى ريال مدريد بعدما أتم اتفاقه مع الملكي للانضمام له في الصيف القادم بعدما رفض تجديد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية.

وجاوب إيثان خلال تواجد بعض الجماهير للتصوير معه على سؤال حول انتقاله إلى ريال مدريد فقال: "لا لن انتقل إلى ريال مدريد الصيف المقبل".

واتخذ نادي باريس سان جيرمان من قبل قرارا صارما تجاه إيثان مبابي لاعب الفريق والشقيق الأصغر لـ كيليان مبابي مهاجم فريق العاصمة.

وحسب شبكة RMC الفرنسية في وقت سابق فإن باريس سان جيرمان أوقف مفاوضات تجديد عقد إيثان بسبب ما بدر من كيليان واقتراب رحيله في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب نهاية عقده.

وينتهي عقد إيثان بنهاية الموسم الجاري.

ويبلغ إيثان 17 عاما ويعتبر العقد المقبل سيكون أول عقد احترافي له.

وحسب الشبكة فهناك العديد من الأندية في الدوري الفرنسي والألماني يراقبون إيثان.

وأفادت الشبكة أن باريس لا يريد أن يرى إيثان يذهب إلى ريال مدريد رفقة شقيقه، وهذا الأمر تم استبعاده من قبل الشبكة أن الملكي يريد مبابي فقط دون إيثان.

وانضم إيثان إلى أكاديمية باريس في 2017 قادما من أكاديمية بوندي.