خبر في الجول - أولى صفقات الموسم الجديد.. زد يتمم اتفاقه مع سامح إبراهيم من بتروجت

الأحد، 19 مايو 2024 - 15:31

كتب : عمرو نبيل

سام إبراهيم لاعب بتروجت

أتم نادي زد اتفاقه مع سامح إبراهيم لاعب بتروجت لضمه لصفوف الفريق بالموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن أن زد قد أتم اتفاقه مع اللاعب على ضمه لمدة 4 مواسم في صفقة انتقال حر.

وانتهى تعاقد سامح إبراهيم مع بتروجت بنهاية الموسم المنقضي من دوري المحترفين.

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وجاء تعاقد زد مع اللاعب بعد متابعته في دوري المحترفين بالموسم المنقضي.

وساهم اللاعب في صعود بتروجت للدوري الممتاز بعد إنهاء بتروجت للدوري في صدارة جدول الترتيب.

ويلعب إبراهيم في مركز الظهير الأيمن.

ويلعب إبراهيم مع الفريق الأول لبتروجت منذ عام 2018 بعد صعوده من الناشئين.

ويحتل زد حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة من 22 مباراة وبفارق 11 نقطة عن بيراميدز المتصدر.

سامح إبراهيم بتروجت زد
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