رئيس الإسماعيلي لـ في الجول: أنهينا أزمة النبريص.. ومشاركته أمام بيراميدز بيد إيهاب جلال

الأحد، 19 مايو 2024 - 15:18

كتب : عمرو نبيل

خالد النبريص

كشف نصر أبو الحسن رئيس نادي الإسماعيلي عن حل أزمة خالد النبريص لاعب الفريق ودخوله معسكر الفريق.

خالد النبريص

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

ويستضيف الإسماعيلي فريق بيراميدز في تمام السادسة من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري.

وقال نصر أبو الحسن رئيس نادي الإسماعيلي لـ FilGoal.com: "أنهينا أزمة خالد النبريص واللاعب متواجد في معسكر الإسماعيلي بشكل طبيعي وتم قيده في اتحاد الكرة".

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وتابع "مشاركة النبريص الفنية في مباراة بيراميدز في يد إيهاب جلال المدير الفني".

وحسبما علم FilGoal.com فما كان ينقص النبريص للمشاركة هو إرساله خطابا إلى لجنة المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، يفيد بحل مشكلته مع الإسماعيلي وحصوله على مستحقاته المتأخرة.

في تلك الحالة، يكون مسموحا للنبريص قانونيا بأن يشارك في المباريات رفقة الدراويش.

خالد النبريص وصل إلى الإسماعيلية منتصف شهر مارس مجددا، وذلك لاستكمال تعاقده مع الإسماعيلي على أن يتنازل عن شكواه ضد النادي أمام المحكمة الرياضية.

ووصل اللاعب إلى الإسماعيلية رفقة أسرته بالكامل، وذلك بعدما تكفل النادي بتكاليف الإقامة الخاصة بهم.

وانضم النبريص لصفوف الإسماعيلي في يناير 2022 قادما من اتحاد خان يونس حتى نهاية موسم 2026.

وشارك للمرة الأخيرة مع الدراويش في ديسمبر 2022 كبديل ضد سيراميكا كليوباترا.

وكان الإسماعيلي قد حل أزمة القيد في يناير الماضي وضم 6 لاعبين لتدعيم صفوف الفريق وكتيبة إيهاب جلال.

الإسماعيلي خالد النبريص الكونفدرالية
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