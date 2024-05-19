خبر في الجول – إنبي وسموحة يقدمان عرضا للتعاقد مع ظهير المحلة

قدم كل من إنبي وسموحة عرضا رسميا لإدارة نادي غزل المحلة من أجل التعاقد مع بسام وليد ظهير أيمن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر مقرب من اللاعب فإن إنبي وسموحة قدما عرضا رسميا بعد الأداء المتميز الذي قدمه اللاعب خلال مشوار زعيم الفلاحين في دوري المحترفين.

ويبلغ بسام وليد من العمر 26 عاما وخاض 38 مباراة رفقة غزل المحلة خلال الموسم الحالي.

ويمتد عقد وليد مع المحلة حتى عام 2026.

وتعاقد غزل المحلة معه في الشتاء الماضي قادما من بروكسي.

وبدأ بسام وليد مسيرته الكروية مع وادي دجلة وتم تصعيده للفريق الأول في موسم 2018-2019.

ولعب بسام وليد مع محمد هلال وحسام عرفات ودودو الجباس وإبراهيما نداي.

وتدرب وليد تحت قيادة أحمد حسام ميدو وطارق العشري وتاكيس جونياس ومحمد عبد المنصف وغيرهم.

وتأهل بتروجت سلفا إلى الدوري الممتاز قبل 3 جولات، وترك بطاقة المركز الثاني محصورة بين أكثر من فريق وحسمها زعيم الفلاحين.

بطل موسم 1972-73 تأهل بعد صراع شرس مع حرس الحدود في دوري المحترفين حتى الدقائق الأخيرة من عمر المسابقة وخطف بطاقة التأهل الثانية خلف بتروجت.

ولم يمتد غياب زعيم الفلاحين عن الممتاز سوى موسم وحيد بعدما هبط في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي بالخسارة من حرس الحدود نفسه، وهبط كلاهما سويا.

ورفع غزل المحلة رصيده لـ 52 نقطة في المركز الثاني وحل حرس الحدود في المركز الثالث برصيد 49 نقطة وسيخوض الدورة الرباعية مع 3 فرق من دوري القسم الثاني (ب) لتحديد ثالث المتأهلين للممتاز.

وسيسجل زعيم الفلاحين المشاركة رقم 50 وسط الكبار في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

النادي الذي تأسس عام 1936 والمُلقب بـ "أرجنتين مصر" توج بلقب الدوري المصري من قبل 1972-73 وظل كأس مصر عصيا عليه بخسارة النهائي 6 مرات.

وسبق أن خسر فرصة التتويج بلقب السوبر المصري في 2001 ضد الزمالك ونهائي كأس الرابطة في نسختها الأولى في 2022.