تقرير: برشلونة يحاول الحصول على قرض جديد مقابل 100 مليون يورو

الأحد، 19 مايو 2024 - 14:44

كتب : FilGoal

ديكو - خوان لابورتا - برشلونة

يحاول برشلونة الحصول على قرض جديد وفقا لصحيفة لا فانجوارديا الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يحاول حاليا الحصول على قرض مقابل 100 مليون يورو لتعويض الخسائر المتوقعة.

النادي كان قد أنهى الموسم الماضي بصافي ربح 11 مليون يورو لتغطية انخفاض الدخل من شركة نايكي والأموال التي يحصل عليها النادي من 49 من استوديو برشلونة.

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ولا يزال برشلونة ينتظر دخول 100 مليون يورو من شركة ليبرو والتي اختفت من على وجه الأرض وفي حالة حصول النادي على تلك الأموال ستكون هي المفتاح للخروج من العام بدون تسجيل خسائر.

وينتظر برشلونة شهر يونيو لمحاولة إنعاش اقتصاده والذي يعاني كثيرا وفقا لتشافي هيرنانديز مدرب برشلونة.

وخرج برشلونة بموسم صفري بعد خسارة لقبي دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا من دور ربع النهائي وخسارة كأس السوبر الإسباني وخسارة لقب الدوري لصالح ريال مدريد.

ويحتل برشلونة حاليا المركز الثاني في الدوري الإسباني والمؤهل لدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني في الموسم المقبل.

برشلونة
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