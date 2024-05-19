رغم عدم تتويجه بعد.. كلوب: أي مدرب غير جوارديولا لن يفوز بـ 4 دوريات متتالية

انهال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بالمديح على بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

ويستعد ليفربول لمواجهة منافسه ولفرهامبتون في المباراة التي ستجمعهما اليوم الأحد في الجولة الأخيرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني الألماني في مؤتمر صحفي: "مهما حدث في السيتي مع 115 تهمة، بيب جوارديولا هو أفضل مدرب في العالم".

وتم توجيه الاتهام إلى مانشستر سيتي بسبب اختراقه لقواعد اللعب المالي النظيف الخاص ببريمير ليج وعدد التهم 115 تهمة.

وأتم "إذا وضعت أي مدرب آخر في العالم في هذا النادي، فلن يفوز بالدوري أربع مرات على التوالي".

وخرجت كلمات كلوب بالرغم من أن جوارديولا لم يتوج بعد باللقب الرابع تواليا.

وتوج جوارديولا ببطولة الدوري الإنجليزي 5 مرات منهم 3 مرات متتالية، وفي حال التتويج بالبطولة الموسم الحالي فستكون المرة رابعة تواليا.

وقاد جوارديولا سيتي في 57 مباراة خلال الموسم الحالي وفاز في 43 لقاء وتعادل في 8 وخسر في 6.

وفاز جوارديولا ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم وحصل على جائزة أفضل مدير فني في العالم.

وفي حال تعادل سيتي أو خسر ضد وست هام وفوز أرسنال على منافسه إيفرتون فسيخسر اللقب لصالح سيتي.

ويتصدر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 88 نقطة ويأتي أرسنال في الوصافة برصيد 86 نقطة.