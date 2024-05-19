ياسر إبراهيم: انتهى الشوط الأول في تونس.. والأهم من المشاركة حصد اللقب

يرى ياسر إبراهيم مدافع الأهلي أن مباراة الذهاب ضد الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا هي شوط أول.

وفرض الأهلي التعادل السلبي أمام الترجي في رادس على أن تقام مباراة الإياب باستاد القاهرة يوم السبت المقبل.

وقال ياسر إبراهيم عبر صفحة الأهلي الرسمية: "الحمد لله على نتيجة الذهاب أمام الترجي، كنا نطمح في نتيجة أفضل ولكنه شوط أول انتهى ونسعى لحسم الشوط الثاني في مصر".

وتابع "سنبدأ مذاكرة الترجي تحضيرا لمواجهة الإياب ودراسة سلبيات وإيجابيات مباراة الذهاب".

وشدد ياسر إبراهيم "نهائي دوري الأبطال بين فريقين كبار، وفريق الترجي حاليا جيد جدا عن المواسم السابقة ولدينا لاعبون خبرات وإن شاء الله نحسم اللقب يوم السبت".

واختتم ياسر إبراهيم تصريحاته "سعيد بتماثل الشفاء قبل النهائي وسواء كان لي دور أو لأ فالمهم فوز الفريق وندعم من يشارك لحصد اللقب".

وعاد الأهلي من تونس بتعادل سلبي مع الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2023-2024.

ويلتقي الأهلي مع الترجي في مباراة الإياب يوم السبت المقبل في استاد القاهرة.

ووصل الأهلي إلى المباراة رقم 21 في دوري أبطال إفريقيا دون أن يتلقى هزيمة بشكل متتالي وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة.

بينما وصل الترجي لـ9 مباريات متتالية دون أن تتلقى شباكه أي أهداف.