مصدر من نادي إينتراخت فرانكفورت يكشف لـ في الجول مصير عملية مرموش الجراحية

كشف مصدر من نادي إينتراخت فرانكفورت عن مصير عملية عمر مرموش الجراحية.

وسجل مرموش هدفا في تعادل فرانكفورت أمام لايبزيج في ختام الدوري الألماني.

وقال مصدر من فرانكفورت لـ FilGoal.com: "مرموش يجري عملية جراحية في اليد يوم الثلاثاء".

وشدد "يجب أن تتم العملية على الفور".

وأنهى فرانكفورت الموسم في المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي، بينما تأهل لايبزج لدوري أبطال أوروبا بعد أن احتل المركز السادس.

وأنهى مرموش الموسم مع فرانكفورت مشاركا في 41 مباراة وخلالها سجل 17 هدفا وصنع 6 آخرين.

وكشف إبراهيم حسن مدير المنتخب الأسبوع الماضي عن احتمالية غياب مرموش عن قائمة منتخب مصر بسبب عملية جراحية في اليد.

وطلب الجهاز الفني لمنتخب مصر من مرموش الاستجابة لهم وتأجيل العملية الجراحية لكن فرانكفورت شدد على ضرورة إجرائها.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو في شهر يونيو المقبل بتصفيات كأس العالم 2026.

ويحتل منتخب مصر صدارة مجموعته بالتصفيات برصيد 6 نقاط محققا العلامة الكاملة حتى الآن.