مدير بايرن: هذه حقيقة التفاوض مع دي زيربي

كشف ماكس إيبيرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ عن حقيقة التفاوض مع روبيرتو دي زيربي مدرب برايتون.

وأعلن نادي برايتون رحيل المدير الفني الإيطالي بعد الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد المقرر إقامتها اليوم الأحد.

وقال إيبيرل لقناة ZDF: "أستطيع التأكيد أن المدير الفني المقبل لبايرن لن يكون إيطاليا".

ورفض توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونيخ، في وقت سابق مفاوضات إدارة الفريق البافاري لاستمراره في قيادة الفريق الموسم المقبل.

وكان إدارة بايرن وتوخيل اتفقنا في فبراير الماضي على رحيل المدرب الألماني بنهاية الموسم الجاري.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة هوفنهايم في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني: "الاتفاق المبرم في فبراير عن رحيلي بنهاية الموسم لا يزال قائما.. كان هناك مناقشات ولكننا لم نتوصل إلى اتفاق لذلك يبقى الأمر على هذا النحو".

وأكمل: "مباراة ريال مدريد كانت هي الأساس للتفكير في بقائي، لن أخوض في الأسباب الفردية التي تبقى في الغرف المغلقة ولكن اتفاقنا مستمر".

وعبر توخيل عن حزنه لرحيله عن الفريق: "أنا حزين لأنني لا أحب ترك الفرق والموظفين في النادي، الجميع يعمل من أجل أن يشعرونا بالراحة".

وتحدث عن موسم بايرن: "إذا كنت تريد تحليل الموسم من جملة واحدة فيمكن القول إنه موسم بلا لقب مع بايرن وهذا ليس مرضيا".

وسرد تفاصيل الموسم: "لم نقدم أداءً جيدًا في الكأس، ونحن في المركز الثاني في الدوري رغم حصولنا على عدد من النقاط التي كانت كافية للفوز بـ9 مرات من أصل 11 بطولة دوري، ليست درجة نخجل منها".

وأكمل: "موسم دوري الأبطال كان شبه مثاليا حتى الدقيقة 87 في مواجهة ريال مدريد.. لهذه الأسباب لا أعتقد أن الامر يستحق نظرة سيئة، لدينا الحق في الخروج من الموسم ورؤوسنا مرفوعة".