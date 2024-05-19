تمهيدا للمنافسة على التأهل لأولمبياد 2028.. الفراعنة يحصد وصافة أول بطولة دولية لكرة العلم

حصد فريق الفراعنة المركز الثاني ضمن منافسات بطولة كأس واحة سند لكرة قدم العلم في نسختها الاولي والتي أقيمت في أبوظبي.

وتعتبر كرة العلم أحد أشكال كرة القدم الأمريكية والتي تتكون من فريقين متنافسي يضم كل منهما خمسة لاعبين.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية إدراج خمس رياضات جديدة لوس أنجلوس 2028 من بينها كرة العلم.

ويسعى الائتلاف المصري المؤسس لكرة القدم الأمريكية في مصر المنافسة على التأهل في أولمبياد لوس أنجلوس.

ويضم فريق الفراعنة 17 لاعباً ويتكون من خمسة فرق محلية مختلفة.

وقاد الفريق المدرب الرئيسي عمر أشرف، ومنسق الهجوم أحمد سوير.

وخلال البطولة تمكن الفراعنة من تحقيق الصدارة في مجموعتهم بعد الفوز على فريق صقور الإمارات (34-0)، وفريق نسور الإمارات (41-34) وفريق بوم الأردني (26-0).

وبعد ثلاثة انتصارات متتالية، تأهل الفراعنة إلى نصف النهائي حيث واصلوا سلسلة انتصاراتهم وتمكنوا من هزيمة فريق البحارة السعودي بنتيجة 34 مقابل 12.

وفي النهائي، خسر الفريق المصري بعد منافسة شرسة أمام فريق القادسية الكويتي.