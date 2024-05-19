يوفنتوس يترقب.. موتا: حان وقت أخذ القرار النهائي لمستقبلي

الأحد، 19 مايو 2024 - 13:32

كتب : FilGoal

تياجو موتا المدير الفني لبولونيا

شدد تياجو موتا المدير الفني لفريق بولونيا أنه حان وقت أخذ قراره النهائي بشأن مستقبله.

وانتشرت تقارير إخبارية تشير إلى أن يوفنتوس قد اقترب من إنهاء الاتفاق مع المدير الفني الإيطالي.

وقال موتا خلال مؤتمر صحفي: "سألتقي برئيس بولونيا في الأيام القليلة المقبلة لاتخاذ قراري النهائي".

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وأتم "حان الوقت لاتخاذ القرار، لكن علينا أن نتناقش داخليا ونحترم جميع الأطراف المعنية".

وكشفت تقارير إيطالية من قبل عن اقتراب تياجو موتا المدير الفني لـ بولونيا، لخلافة ماسيمليانو أليجري في يوفنتوس.

وذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا، أن موتا سيوقع عقدًا بقيمة 3.5 مليون يورو سنويا في تورينو.

صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، أشارت إلى أن ديفيد جيونتولي مدير يوفنتوس، اختار موتا لقيادة يوفنتوس باعتباره المدرب المثالي لمشروع البيانكونيري، ليس فقط بسبب أسلوب لعبه، ولكن أيضًا لأنه أثبت تفوقه في تطوير المواهب الشابة.

وأوضحت الصحيفة، أن العقد سيمتد لعامين مع خيار موسم إضافي، إلا أنه لم يجلس بعد مع مديري بولونيا لمناقشة تمديد تعاقده، في الوقت الذي أبدى فيه انفتاحه على الانتقال إلى تدريب يوفنتوس.

فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في الانتقالات، أكد أن عرض يوفنتوس لـ تياجو موتا سيمتد تعاقده مع يوفنتوس حتى يونيو 2027.

ونجح تياجو موتا قيادة بولونيا في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، فيما ينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم ولم يبلغ النادي بقراره النهائي بعد.

وارتبط أسماء عدد من اللاعبين في بولونيا بالانتقال إلى يوفنتوس وأبرزهم ريكاردو كالافيوري، وجوشوا زيركزي، وبالتالي تعيين موتا قد يقرب الثنائي من الانتقال إلى بطل كأس إيطاليا.

ويتنافس بولونيا ويوفنتوس على المركز الثالث في الدوري الإيطالي، حيث جمع الفريقان 67 نقطة قبل جولتين من النهاية.

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