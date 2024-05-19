ملاكمة - أوزيك يحسم نزال القرن أمام تايسون فيوري.. ويدخل التاريخ

الأحد، 19 مايو 2024 - 13:03

كتب : هاني العوضي

أولكسندر أوزيك

حسم الأوكراني أولكساندر أوزيك نزال القرن في مدينة الرياض العاصمة السعودية بعد التتويج كبطل لنزال "حلبة النار".

وبات أوزيك أول ملاكم يتوج بأربعة أحزمة منذ لينوكس لويس عام 1999.

وتغلب أوزيك على تايسون فيوري بعد أن أكمل الثنائي النزال حتى جولته الـ 12 والأخيرة.

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واستضافت حلبة "كينجدوم أرينا" النزال ضمن فعاليات موسم الرياض.

وبات أوزيك أول ملاكم يحمل لقب "بطل بلا منازع" بعد الجمع بين ألقاب كل منظمات الملاكمة المعترف بها.

وانضم أوزيك إلى قائمة تضم 28 ملاكما حملوا جميع ألقاب الوزن الثقيل في وقت واحد مثل محمد علي (ثلاث مرات) ومايك تايسون.

وشهد النزال حضور نجوم كرة القدم كريستيانو رونالدو جناح النصر والبرازيلي نيمار جناح الهلال.

وكان رونالدو قد شارك في مواجهة الهلال بالجولة 32 من مسابقة الدوري السعودي والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

موسم الرياض نزال القرن أوزيك فيوري
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