مبابي يغيب عن مباراة سان جيرمان الأخيرة بالدوري الفرنسي

خرج كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان من قائمة فريقه التي تلعب ضد ميتز في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي يوم الأحد.

مبابي أعلن رحيله عن الفريق ولعب مباراته الاخيرة في الدوري ضد تولوز الأحد الماضي.

وغاب مبابي عن لقاء نيس يوم الأربعاء بسبب إصابة عضلية، حسبما أعلن ناديه.

وأعلن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان قائمة لقاء ميتز والتي شهدت استمرار غياب كيليان.

وشهدت القائمة غياب العديد من نجوم سان جيرمان، مثل عثمان ديمبلي وجيانلويجي دوناروما وفيتينيا ولوكاس هيرنانديز وماركينيوس وفابيان رويز.

ويعتمد لويس إنريكي على مجموعة من اللاعبين البدلاء والشباب بعد حسم لقب الدوري منذ فترة.

ومن المنتظر أن يلعب مبابي مباراته الأخيرة بقميص سان جيرمان يوم 25 مايو الجاري ضد ليون في نهائي كأس فرنسا.

وذكرت العديد من التقارير أن وجهة مبابي المقبلة هي ريال مدريد.

وسينضم النجم الفرنسي إلى أي فريق مجانا بعد نهاية عقد مع النادي الباريسي.

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