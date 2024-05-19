جوارديولا يكشف خطته بشأن مستقبله مع سيتي

الأحد، 19 مايو 2024 - 12:51

كتب : FilGoal

جوسيب جوارديولا

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن خطته بشأن مستقبله من الاستمرار في النادي الموسم المقبل.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة منافسه وست هام في المباراة التي ستجمعهما اليوم الأحد في الجولة الأخيرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني الإسباني للصحفيين: "نعم سأبقى مع مانشستر سيتي الموسم المقبل لدي عقد وأريد الاستمرار هنا وهذه هي خطتي".

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ويمتد عقد جوارديولا حتى نهاية الموسم المقبل.

وتوج جوارديولا ببطولة الدوري الإنجليزي 5 مرات منهم 3 مرات متتالية، وفي حال التتويج بالبطولة الموسم الحالي فستكون المرة رابعة تواليا.

وقاد جوارديولا سيتي في 57 مباراة خلال الموسم الحالي وفاز في 43 لقاء وتعادل في 8 وخسر في 6.

وفاز جوارديولا ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم وحصل على جائزة أفضل مدير فني في العالم.

وفي حال تعادل سيتي أو خسر ضد وست هام وفوز أرسنال على منافسه إيفرتون فسيخسر اللقب لصالح سيتي.

ويتصدر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 88 نقطة ويأتي أرسنال في الوصافة برصيد 86 نقطة.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي أرسنال بيب جوارديولا
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