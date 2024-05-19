رقم لم يكسر منذ 96 عاما ينتظر كلوب حال الفوز على ولفرهامبتون

الأحد، 19 مايو 2024 - 12:19

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

يخوض يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول المباراة الأخيرة له مع الفريق عندما يواجه ولفرهامبتون.

ويستعد ليفربول لمواجهة منافسه ولفرهامبتون في المباراة التي ستجمعهما اليوم الأحد في الجولة الأخيرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويمكن للمدير الفني الألماني كسر رقما استمر 96 عاما في حال الفوز على ولفرهامبتون.

أخبار متعلقة:
NBA - مافريكس يتأهل لنهائي الغرب بعد إسقاط ثاندر حسام تقا: الترجي مستعد للإياب.. وجمهور الأهلي ليس أقوى من جمهورنا عقب مواجهة الترجي.. وصول بعثة الأهلي للقاهرة سينهي مسيرته على سانتياجو برنابيو.. سوكراتيس يعلن اعتزاله

منذ المدرب الاسكتلندي مات ماكوين في عام 1928 لم ينتصر أي مدير فني في أخر مباراة له مع ليفربول قبل رحيله.

ولذلك إذا تمكن كلوب من الفوز على ولفرهامبتون فسيتمكن من كسر الرقم الذي صمد 96عاما.

وكشف كلوب في وقت سابق موقفه من التدريب مرة أخرى في إنجلترا.

وقال كلوب للصحفيين: "لقد انتهت فترة وجودي في إنجلترا لأنني لن أدرب فريقا آخر هنا، إذا دربت مرة أخرى فلن يكون في الدوري الإنجليزي".

وأضاف "مستقبلي؟ ستكون فترة راحة كبيرة بالتأكيد".

وأنهى حديثه قائلا: "آرني سلوت مدرب جيد حقا، النادي في أيد أمينة، قد يشعر الناس بالقلق بشأن المستقبل، لكنني لست كذلك. أريد حقًا أن يؤدي النادي بشكل جيد".

وأعلن سلوت المدير الفني لفينورد في وقت سابق عن توليه لقيادة ليفربول الإنجليزي اعتبارا من الموسم القادم.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي: "يمكنني أن أؤكد إني سأصبح مدرب ليفربول في العام المقبل".

وبذلك يتسلم سلوت المهمة بعد نهاية حقبة الألماني يورجن كلوب التي دامت لقرابة 9 سنوات.

وتولى كلوب قيادة ليفربول في 2015، وحقق مع دوري أبطال أوروبا 2019، والدوري الإنجليزي الغائب عن خزائنه لـ 30 عاما في 2020.

وسبق وأن أفادت شبكة سكاي سبورتس عن طريق فابريزيو رومانو الصحفي الشهير أن المدير الفني الهولندي وقع على عقود تدريبه لليفربول بالفعل.

وذكرت الشبكة أن النادي الإنجليزي سيعلن ذلك لاحقا وينقص فقط استخراج تصريح العمل لبعض أفراد طاقمه الفني.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس في وقت سابق عن المبلغ التعويضي الذي سيدفعه ليفربول إلى نظيره فينورد من أجل التعاقد مع سلوت.

وحسب الشبكة فإن ليفربول سيدفع مبلغ يتراوح بين 13-15 مليون يورو لصالح النادي الهولندي للسماح لسلوت بالرحيل.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد سلوت مع فينورد في 2026 ولذلك كان يلزم على الريدز للتفاوض مع فينورد حول التعاقد مع سلوت ودفع مبلغ تعويضي.

وحقق سلوت بطولتي الدوري والكأس مع فينورد، فيما ينافس على بطولة الدوري هذا الموسم مع أيندهوفن.

الدوري الإنجليزي ليفربول يورجن كلوب ولفرهامبتون
نرشح لكم
يوفنتوس يترقب.. موتا: حان وقت أخذ القرار النهائي لمستقبلي يوفنتوس يعلن تعيين مدرب مؤقت مبابي يغيب عن مباراة سان جيرمان الأخيرة بالدوري الفرنسي جوارديولا يكشف خطته بشأن مستقبله مع سيتي سينهي مسيرته على سانتياجو برنابيو.. سوكراتيس يعلن اعتزاله هويلوند: لم أعد أقلق بما يقوله الناس.. وأعلم أنني لاعب جيد مدير أرسنال: اللاعبون لا يريدون الرحيل بعد الآن من النادي.. وجددنا مع من نريد كلوب يكشف موقفه من التدريب في إنجلترا.. ومستقبل ليفربول مع سلوت
أخر الأخبار
تمهيدا للمنافسة على التأهل لأولمبياد 2028.. الفراعنة يحصد وصافة أول بطولة دولية لكرة العلم 7 دقيقة | رياضات أخرى
يوفنتوس يترقب.. موتا: حان وقت أخذ القرار النهائي لمستقبلي 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
يوفنتوس يعلن تعيين مدرب مؤقت 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
أوزيك يحسم نزال القرن أمام تايسون فيوري.. ويدخل التاريخ 47 دقيقة | رياضات أخرى
مبابي يغيب عن مباراة سان جيرمان الأخيرة بالدوري الفرنسي 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوارديولا يكشف خطته بشأن مستقبله مع سيتي 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
وسام أبو علي: لا يهم من يسجل أمام الترجي ولكن أن نفوز.. وأسرتي ستأتي من الخارج لدعمي ساعة | الكرة الإفريقية
رقم لم يكسر منذ 96 عاما ينتظر كلوب حال الفوز على ولفرهامبتون ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - في منطقة وتر أكيليس.. التشخيص المبدئي لإصابة معلول ضد الترجي 2 انتهت في نهائي دوري اليد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. الموقعة الأولى 3 مؤتمر الشعباني: مندهش من تصريح جوميز.. وجاهزون فنيا لـ الزمالك 4 تقرير: للعام الثاني على التوالي.. مصطفى محمد يغيب عن نانت لرفض ارتداء قميص دعم المثليين