عقب مواجهة الترجي.. وصول بعثة الأهلي للقاهرة

وصلت بعثة الأهلي صباح اليوم الأحد إلى القاهرة قادما من تونس.

وكان الأهلي قد واجه الترجي التونسي مساء السبت على ملعب رادس في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بمباراة انتهت بالتعادل بدون أهداف.

واتجهت بالبعثة إلى المطار مباشرة عقب نهاية المباراة للإقلاع والعودة إلى القاهرة.

ونشر حساب الأهلي على فيسبوك صورا من وصول البعثة والتي ترأسها محمود الخطيب رئيس النادي.

وتقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو على استاد القاهرة.

وكان موقع تذكرتي قد أعلن نفاد تذاكر المباراة بالكامل عقب أقل من 24 ساعة على طرحها.

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة في مباراة الإياب للتتويج باللقب للمرة الـ 12 في تاريخه.

بينما يبحث الترجي عن التعادل بنتيجة إيجابية أو الفوز من أجل التتويج بالنجمة الخامسة.