NBA - مافريكس يتأهل لنهائي الغرب بعد إسقاط ثاندر

الأحد، 19 مايو 2024 - 11:50

كتب : FilGoal

لوكا دونشيتش - دالاس مافريكس

تأهل دالاس مافريكس إلى نهائي القسم الغربي من دوري رابطة كرة السلة الأمريكية NBA بعد عبور عقبة أوكلاهوما سيتي ثاندر.

وفاز مافريكس على ثاندر في المباراة السادسة بينهما بسلسلة نصف النهائي بنتيجة 117-116 بعد مباراة مثيرة.

لينهي دالاس السلسلة بنتيجة 4-2.

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وبذلك تأهل دالاس لنهائي الغرب للمرة الثانية في المواسم الـ3 الأخيرة.

وكان مافريكس متأخرا بنقطة قبل ثانيتين ونصف من نهاية اللقاء، لكن بي جي واشنطن جونيور سجل رميتين حرتين لينهي اللقاء بشكل مثير.

وسجل العملاق لوكا دونسيتش نجم دالاس 29 نقطة و10 متابعات و10 تمريرات حاسمة.

فيما أحرز كيري إيرفينج 22 نقطة مثل ديريك جونز جونيور.

في المقابل، سجل جيلجيوس ألكسندر نجم أوكلاهوما 36 نقطة كأفضل مسجلي فريقه.

سيلعب دالاس في النهائي ضد الفائز من مواجهة مينيسوتا تيمبرولفز ودنفر ناجتس، إذ وصلت نتيجة السلسلة بينهما إلى 3-3.

ويلعب الفريقان المباراة السابعة الحاسمة مساء الأحد.

NBA دالاس مافريكس أوكلاهوما سيتي ثاندر
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