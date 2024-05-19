سينهي مسيرته على سانتياجو برنابيو.. سوكراتيس يعلن اعتزاله

أعلن باباستوبولوس سوكراتيس لاعب ريال بيتيس اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الحالي.

سوكراتيس باباستاثوبولوس النادي : ريال بيتيس ريال بيتيس

وسيخوض سوكراتيس مباراته الأخيرة في كرة القدم ضد ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو.

وكتب سوكراتيس على حسابه على إنستاجرام: "في أكتوبر 2023 قبلت عرض ريال بيتيس والذي كان بمثابة التحدي بالنسبة لي لتغيير الدولة والدوري ولكن بيتي أصبح كالعائلة بالنسبة لي".

وواصل "لقد أحببت ذلك النادي والمدينة ولكن حياتي بعيدا عن عائلتي هي التي وضعت حدا لرحلتي ولكن أنا سعيد لأن مسيرتي ستنتهي في ريال بيتيس والدوري الإسباني".

وسيلعب بيتيس مساء اليوم الأحد ضد ريال سوسيداد قبل أن يواجه ريال مدريد في المباراة الأخيرة بالدوري والتي سيختم بها سوكراتيس مسيرته.

ويحتل بيتيس حاليا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني والمؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي وبفارق نقطة عن ريال سوسيداد صاحب المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي.

صاحب الـ 35 عاما انضم لبيتيس في شهر أكتوبر الماضي وشارك في 14 مباراة بقميص الفريق.

بدأ سوكراتيس مسيرته مع فريق بيتريديو اليوناني ثم انضم لأي أثين في 2005.

وفي 2010 خرج من اليونان لأول مرة منضما إلى ميلان لمدة موسم قبل أن ينتقل إلى جنوى.

لم يلعب سوكراتيس مع جنوى وانتقل إلى فردر بريمين على سبيل الإعارة قبل أن ينتقل بشكل دائم للفريق الألماني في 2013.

وبنفس الموسم انتقل سوكراتيس إلى بروسيا دورتموند الذي استمر بصفوفه لخمس مواسم قبل الانتقال إلى ارسنال.

ولعب سوكراتيس ثلاث مواسم مع أرسنال قبل أن يعود لليونان من بوابة أولمبياكوس في 2021 ويستمر حتى نهاية الموسم الماضي.

وتوج سوكراتيس خلال مسيرته بكأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني مرتين والدوري اليوناني مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة والدوري الإيطالي مرة.

كما حصل سوكراتيس على جائزة أفضل لاعب يوناني بموسم 2016/2017.