هويلوند: لم أعد أقلق بما يقوله الناس.. وأعلم أنني لاعب جيد

الأحد، 19 مايو 2024 - 11:30

كتب : FilGoal

راسموس هويلوند

تخلص راسموس هويلوند لاعب مانشستر يونايتد من القلق الذي كان يعاني منه بعد الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

وقال المهاجم الدنماركي لموقع بالون دور: "مانشستر يونايتد نادي عظيم والدوري الإنجليزي كبير، الناس يركزون عليك أكثر من ذي قبل".

وأضاف "كان الأمر صعبا في البداية، الآن أنا أكثر هدوءا، ولم أعد أقلق كثيرا بما يقال".

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وأتم "أعلم أنني لاعب جيد وإذا سنحت لي الفرص فسوف أسجل الكثير من الأهداف".

وانضم اللاعب البالغ من العمر 21 عاما إلى مانشستر يونايتد قادما من أتالانتا مقابل 73 مليون يورو في الصيف الماضي.

وتعاقد أتالانتا مع ستورم جراز النمساوي مقابل 20 مليون يورو واستمر لمدة موسم واحد فقط.

وشارك هويلوند في 41 مباراة مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي في جميع البطولات وسجل 15 هدفا وصنع هدفين.

ولعب هويلوند ما مجموعه 3042 دقيقة ومتوسط تسجيله بلغت هدف واحد كل 203 دقيقة في أول موسم له مع الشياطين الحمر.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي راسموس هويلوند أتالانتا
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