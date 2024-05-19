عودة ميسي.. إنتر ميامي يحقق فوزا قاتلا على دي سي يونايتد

الأحد، 19 مايو 2024 - 11:03

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي ضد مونتيري

واصل إنتر ميامي نتائجه المميزة بالفوز على دي سي يونايتد بهدف دون مقابل.

المباراة شهدت عودة ليونيل ميسي لتشكيل الفريق بعد غيابه عن المباراة الماضية بسبب الإصابة والتي انتهت بالتعادل بدون أهداف ضد أورلاندو سيتي.

وسجل ليوناردو كامبانا هدف الفوز لإنتر ميامي في الدقيقة الـ 94 مستغلا تمريرة رائعة من سيرخيو بوسكيتس لينفرد بالمرمى ويسدد في الشباك.

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الفوز رفع رصيد إنتر ميامي للنقطة 31 في صدارة المجموعة الشرقية بالدوري الأمريكي وبفارق نقطة عن سينسيناتي صاحب المركز الثاني.

وتوقف رصيد دي سي يونايتد عند النقطة 17 في المركز التاسع.

وخسر إنتر ميامي مباراة واحدة بمشاركة ميسي منذ بداية الموسم الحالي.

وسيلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة ضد فانكوفير وايتككيبس فجر الأحد المقبل والموافق 26 مايو.

إنتر ميامي ليونيل ميسي الدوري الأمريكي
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