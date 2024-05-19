مدير أرسنال: اللاعبون لا يريدون الرحيل بعد الآن من النادي.. وجددنا مع من نريد

الأحد، 19 مايو 2024 - 10:59

كتب : FilGoal

إيدو جاسبار - أرسنال

شدد إيدو جاسبار المدير الرياضي لنادي أرسنال أن اللاعبين لا يريدون الرحيل من جانرز بعد الآن.

وقال إيدو لموقع ذي أثلتيك: "لقد جددنا 100% مع اللاعبين الذين أردنا تجديدهم، اللاعبون لا يريدون الرحيل بعد الآن مما يجعل حياتي أسهل".

وأتم "يريد اللاعبون أن يكونوا في مكان يمكنهم من خلاله تحدي الأشياء الكبيرة، أنهم يحبون ذلك، أنا فخور بالفريق".

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وجدد أرسنال مع جورجينيو لمدة موسم منذ فترة مع عدم التجديد للدولي المصري محمد النني وسيدريك سواريز.

وأعلن النني رحيله عن صفوف فريقه رسميا بنهاية الموسم الجاري.

ونشر النني فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة قال فيه: "إلى جمهور أرسنال أنا هنا لأرسل لكم رسالة وأقول لكم وداعا وأشكركم على كل شيء فعلتموه من أجلي من خلال الحب والدعم والعطف".

وواصل "سأفتقدكم كثيرا وستظلون في قلبي للأبد أحبكم كثيرا وأنتم تعنون لي الكثير ولن أنسى كيف كنتم تدعمونني".

وأتم "أراكم يوم الأحد المقبل في ملعب الإمارات لأودعكم بنفسي، أراكم قريبا".

ويلتقي أرسنال مع منافسه إيفرتون الأحد المقبل في ملعب الإمارات في الجولة 38 من الدوري الإنجليزي.

وانضم اللاعب صاحب الـ31 عاما إلى أرسنال قادما من بازل السويسري في يناير من عام 2016.

وتخللت سنوات النني مع أرسنال إعارة لموسم إلى بيشكتاش التركي في موسم 2019-2020.

وخاض النني مع أرسنال 161 مباراة سجل خلالهم ستة أهداف وصنع 10 آخرين.

وتوج النني لاعب منتخب مصر مع أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي مرة والدرع الخيرية مرتين.

وبإمكان النني الظفر بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في مسيرته حال فاز أرسنال على إيفرتون في الجولة الأخيرة مع تعثر مانشستر سيتي المتصدر بالتعادل أو الهزيمة ضد وست هام في الوقت ذاته.

محمد النني أرسنال الدوري الإنجليزي إيدو جاسبار
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