خالد بيبو يكشف سبب اعتراضه في المران السابق للنهائي

رفض خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي الحديث عن إصابة علي معلول التي تعرض لها في بداية ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

وقال بيبو في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "النتيجة ليست آمنة، ونحن مستعدون لمباراة العودة".

وعن إصابة علي معلول قال: "اللاعب سيخضع للأشعة وسنطمئن عليه أولا، وحين ينتهي التشخيص سنصدر بيانا رسميا".

وأوضح "معلول لاعب كبير ولا يمكنني الحديث عن إصابته دون التأكد".

وأخيرا عن الاعتراضات في المران السابق قال: "هناك أشياء يفترض تجهيزها مسبقا لأن لدينا مران نخوضه. مثل رش الأرضية بالمياه وعدم وجود الكاميرات أو الطائرات المسيرة. أمور بسيطة حدثت ولكنها انتهت".

وعاد الأهلي من تونس بتعادل سلبي مع الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2023-2024.

ويلتقي الأهلي مع الترجي في مباراة الإياب يوم السبت المقبل في استاد القاهرة.

ووصل الأهلي إلى المباراة رقم 21 في دوري أبطال إفريقيا دون أن يتلقى هزيمة بشكل متتالي وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة.

بينما وصل الترجي لـ9 مباريات متتالية دون أن تتلقى شباكه أي أهداف.