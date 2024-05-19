اسكواش - وأخيرا خضع اللقب.. نوران جوهر تتوج ببطولة العالم للسيدات
الأحد، 19 مايو 2024 - 01:26
كتب : FilGoal
توجت نوران جوهر ببطولة العالم للسيدات في الاسكواش.
جاء ذلك للمرة الأولى في مسيرة جوهر الرياضية.
وفازت نوران جوهر على نور الشربيني في المباراة النهائية بنتيجة 3-1 في مجموع الأشواط.
ونجحت نوران جوهر في تحقيق اللقب في النهائي الرابع لها على التوالي.
ووصلت نور الشربيني للنهائي للمرة التاسعة على التوالي، وفازت باللقب 7 مرات.
وتحتاج للقب آخر لتعادل الرقم القياسي المسجل باسم الماليزية نيكول ديفيد برصيد 8 ألقاب.
ويظل اللقب مصريا للموسم التاسع على التوالي، حيث حققت نور اللقب 7 مرات ورنيم الوليلي اللقب مرة في 2017.
ويبلغ جوائز البطولة المالية 565 ألف دولار لمنافسات الرجال ومثلها للسيدات.
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