اسكواش - وأخيرا خضع اللقب.. نوران جوهر تتوج ببطولة العالم للسيدات

توجت نوران جوهر ببطولة العالم للسيدات في الاسكواش.

جاء ذلك للمرة الأولى في مسيرة جوهر الرياضية.

وفازت نوران جوهر على نور الشربيني في المباراة النهائية بنتيجة 3-1 في مجموع الأشواط.

ونجحت نوران جوهر في تحقيق اللقب في النهائي الرابع لها على التوالي.

ووصلت نور الشربيني للنهائي للمرة التاسعة على التوالي، وفازت باللقب 7 مرات.

وتحتاج للقب آخر لتعادل الرقم القياسي المسجل باسم الماليزية نيكول ديفيد برصيد 8 ألقاب.

ويظل اللقب مصريا للموسم التاسع على التوالي، حيث حققت نور اللقب 7 مرات ورنيم الوليلي اللقب مرة في 2017.

ويبلغ جوائز البطولة المالية 565 ألف دولار لمنافسات الرجال ومثلها للسيدات.