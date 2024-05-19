اسكواش - وأخيرا خضع اللقب.. نوران جوهر تتوج ببطولة العالم للسيدات

الأحد، 19 مايو 2024 - 01:26

كتب : FilGoal

نوران جوهر

توجت نوران جوهر ببطولة العالم للسيدات في الاسكواش.

جاء ذلك للمرة الأولى في مسيرة جوهر الرياضية.

وفازت نوران جوهر على نور الشربيني في المباراة النهائية بنتيجة 3-1 في مجموع الأشواط.

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ونجحت نوران جوهر في تحقيق اللقب في النهائي الرابع لها على التوالي.

ووصلت نور الشربيني للنهائي للمرة التاسعة على التوالي، وفازت باللقب 7 مرات.

وتحتاج للقب آخر لتعادل الرقم القياسي المسجل باسم الماليزية نيكول ديفيد برصيد 8 ألقاب.

ويظل اللقب مصريا للموسم التاسع على التوالي، حيث حققت نور اللقب 7 مرات ورنيم الوليلي اللقب مرة في 2017.

ويبلغ جوائز البطولة المالية 565 ألف دولار لمنافسات الرجال ومثلها للسيدات.

اسكواش نور الشربيني نوران جوهر
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