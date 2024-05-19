مدرب الترجي: لم نستغل الجماهير أو الملعب.. وأعرف ما سأفعله بمباراة الإياب

الأحد، 19 مايو 2024 - 00:40

كتب : FilGoal

ميجيل كاردوزو

يرى ميجيل كاردوزو مدرب الترجي إن حظوظ فريقه متواجدة بالكامل في مباراة الإياب ضد الأهلي.

وتعادل الترجي مع الأهلي بدون أهداف على ملعب رادس في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال كاردوزو عقب المباراة: "دائما المباريات النهائية تكون لها حسابات كثيرة لأنها تلعب بالروح وكل مدرب يحاول استغلال الفرص التي تلوح ولكننا لم نتمكن من استغلال فرصنا وفي هذه المباراة لعبنا حسب المواقف التي نتعرض لها".

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وتابع "لعبنا جيدا في الشوط الأول ولكن تركنا المساحات في الشوط الثاني ولم نتمكن من استغلال الأجواء والجماهير وملعبنا، وهذا الفريق شاب وهناك بعض اللاعبين الذين بحاجة للاعتياد على مثل هذه المباريات".

وأضاف "لدينا الحظوظ الكاملة في مباراة الإياب وسنخوض كل مباراة حسب ظروفها واللاعبين الذين يتمتعون بالمهارة والسرعة هم من سيصنعوا الفارق

وأتم "نتمتع بالطاقة ونعرف من سنواجه والأمور التكتيكية هي المهمة وأنا كمدرب أعرف ما سأفعله بالمباراة المقبلة".

وتقام مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم السبت المقبل والموافق 25 مايو.

الترجي ميجيل كاردوزو الاهلي
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