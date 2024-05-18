رسالة دعم من فيريرا للزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

أرسل جيسوالدو فيريرا مدرب الزمالك السابق رسالة دعم للفريق قبل مواجهة نهضة بركان.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان غدا الأحد في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب فيريرا عبر حسابه على إنستاجرام: "إنه يوم الكلمة الكبرى، بروح الفريق سنحقق اللقب لإسعاد الجماهير، حظا موفقا للزمالك".

فيريرا وجهازه المعاون خاض 61 مباراة مع الزمالك في الولاية الثانية بمختلف المسابقات وغاب فقط عن مواجهة فيوتشر التي كان قد تم إعلان إقالته قبل أن يعود مجددا بعد مباراة واحدة.

وحقق فيريرا الفوز في 34 مباراة مقابل 14هزيمة والتعادل كان في 13 مرة.

سجل الزمالك مع فيريرا في الولاية الثانية 91 هدفا واستقبلت شباكه 53.

انضم فيريرا قبل منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الموسم الماضي، ونجح المدرب البرتغالي في حصد اللقب.

كما صعد البرتغالي بالزمالك إلى نهائي نسخة 20 -21 من كأس مصر بالفوز على أسوان في نصف النهائي.

وحقق فيريرا لقب الكأس مع الزمالك عقب الفوز على الأهلي في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف واحد في يوليو الماضي.

وجمع فيريرا بلقبي الدوري والكأس في الولاية الثانية مثلما فعل في الولاية الأولى.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت فوز نهضة بركان بهدفين مقابل هدف بالمغرب