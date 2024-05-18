تقرير: للعام الثاني على التوالي.. مصطفى محمد يغيب عن نانت لرفض ارتداء قميص دعم المثليين

السبت، 18 مايو 2024 - 22:41

كتب : Filgoal Team

مصطفى محمد - نانت - نيس - الصور من موقع النادي

كشفت صحيفة ويست فران عن سبب غياب مصطفى محمد عن مواجهة نانت ضد موناكو.

ويغيب مصطفى محمد عن مواجهة نانت الأخيرة بالدوري الفرنسي هذا الموسم والتي سيخوضها ضد موناكو غدا الأحد.

وفقا للصحيفة فإن مصطفى محمد سيغيب عن المباراة بسبب رفضه ارتداء قميص دعم المثليين على الرغم من عدم معاناته من أي إصابة أو إيقاف.

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النجم المصري كان قد رفض أيضا المشاركة مع الفريق ضد تولوز بالموسم الماضي لنفس السبب مما عرضه لعقوبة مالية.

ولم يذكر مدرب نانت اسم مصطفى محمد خلال المؤتمر الصحفي أو كشف أسباب غيابه قبل أن يعلن القائمة المشاركة في المباراة والتي شهدت غياب اللاعب.

وبذلك يكون مصطفى قد أنهى موسمه مع نانت والذي شارك خلاله في 29 مباراة وتمكن من تسجيل 8 أهداف وصناعة هدفين.

المباراة لن تشكل أي أهمية للفريقين، سواء موناكو الذي ضمن الحصول على المركز الثاني والمشاركة في دوري أبطال أوروبا، أو نانت الذي ضمن الحصول على المركز الـ 14 ونجا من الهبوط بشكل رسمي.

مصطفى محمد نانت الدوري الفرنسي
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