دوري عربي آخر.. بغداد بونجاح يكشف عن وجهته الأقرب

السبت، 18 مايو 2024 - 21:49

كتب : FilGoal

بغداد بونجاح لاعب السد

كشف بغداد بونجاح لاعب السد القطري عن اقترابه من اللعب بالدوري السعودي في الموسم المقبل.

وتأهل السد لنهائي كأس أمير قطر بعد الفوز على الدحيل بهدف دون مقابل سجله أكرم عفيف.

وقال بونجاح لشبكة بي إن سبورتس عقب المباراة: "لم أقرر وجهتي المقبلة، أريد فقط إنهاء الموسم ثم سأفكر ولكن الأقرب هو الدوري السعودي".

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أعلن نادي السد القطري رحيل هداف بغداد بونجاح بنهاية الموسم الجاري بعد 9 مواسم قضاها داخل جدران النادي.

وانضم بونجاح (32 عاما) للسد في 2015 قادما من النجم الساحلي التونسي وحصد خلال 9 مواسم 14 لقبا مختلفا.

ويتصدر بونجاح ترتيب هدافي السد تاريخيا في جميع المسابقات برصيد 218 هدفا.

ويستعد السد لخوض مواجهة أخيرة في الموسم الجاري، حيث سيواجه الدحيل في نصف نهائي كأس أمير قطر وفي حال الفوز سيخوض النهائي.

وتوج بونجاح بـ 14 لقبا مع السد بواقع 4 دوري قطري و3 كأس قطر و3 كأس أمير قطر و2 كأس الشيخ جاسم ولقب كأس نجوم قطر.

وخلال مسيرته مع السد فاز بجائزة لاعب الشهر في الدوري القطري 5 مرات وفاز بجائزة هداف الدوري القطري مرتين.

وتواجد في تشكيل الدوري القطري في 3 مواسم، وحاز جائزة هداف كأس قطر مرة وحيدة، وحصد جائزة هداف دوري أبطال آسيا 2018.

وحسب صحيفة الرياضية السعودية فإن نادي الشباب قدم عرضا لبونجاح لمدة عامين مقابل 6 ملايين يورو في العام الواحد.

وارتبط الدولي الجزائري بالانتقال لصفوف الأهلي في 2019.

وعندما تم سؤاله في 2020 بين أيهما يختار الأهلي أم الزمالك قال: "أهلي أبو تريكة".

كما سبق أن كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية طلب تشافي المدير الفني لبرشلونة لضم الدولي الجزائري في يناير 2021 لتدعيم هجوم فريقه بعدما درّب من قبل في السد.

بغداد بونجاح السد القطري الدوري السعودي
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