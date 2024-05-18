من أجل إنجاز لم يحدث منذ ربع قرن.. فيوري يواجه أوزيك في نزال القرن في السعودية

تستضيف السعودية اليوم النزال الذي يترقبه عشاق الملاكمة حول العالم والذي يجمع بين بطلين لم يهزما أبدا.

ويلعب الملاكم البريطاني تايسون فيوري ضد الأوكراني ألكسندر أوزيك في مباراة للوزن الثقيل.

ويقام النزال في حلبة المملكة أرينا في السعودية.

وتخلّص الملاكم البريطاني الفارع الطول (2.06م) الذي عانى للتغلب على نجم الفنون القتالية المختلطة الكاميروني فرنسيس نغانو في 29 أكتوبر (تشرين الأول)، من الوزن الزائد ويبدو نحيفاً وخفيفاً على قدميه.

وفي المقابل، فاز أوزيك، قصير القامة نسبياً مقارنة مع البريطاني (1.91) الذي يتمتع بسيرة ذاتية مذهلة، فحقق انتصارات على خصوم أقوى، أبرزهم البريطاني أنتوني جوشوا (مرتين).

ويحمل فيوري (35 عاماً)، الملقب بـ«جيبسي كينغ» (ملك الغجر)، لقب المجلس العالمي للملاكمة (دبليو بي سي) في الوزن الثقيل، في حين أحرز منافسه الأوكراني البالغ 37 عاماً ألقاب الأحزمة الثلاثة الأخرى، وهي الاتحاد الدولي للملاكمة (آي بي إف)، ورابطة الملاكمة العالمية (دبليو بي إيه) ومنظمة الملاكمة العالمية (دبليو بي أو).

وسيكون الفائز في النزال أوّل بطل عالمي موحّد للوزن الثقيل منذ البريطاني لينوكس لويس في عام 1999 عندما تغلّب على الأميركي إيفاندر هوليفيلد، وسيدخل سجلات رياضة الفن النبيل إلى جانب الأميركيين، محمد علي كلاي ومايك تايسون.