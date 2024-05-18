الإخبارية: السعودية أول دولة تستضيف كأس العالم بشكل منفرد بمشاركة 48 منتخبا

كشفت قناة الإخبارية السعودية عن استضافة المملكة لبطولة كأس العالم 2034 بشكل منفرد دون خوض أي مباراة خارجها.

وقالت القناة وفقا لمصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم لها إن السعودية ستصبح أول دولة تستضيف كأس العالم بشكله الجديد بمشاركة 48 منتخبا منفردة دون الاشتراك مع دولة أخرى.

وأن جميع مباريات البطولة وعددها 108 مباراة سيتم توزيعها على جميع مناطق السعودية.

وسيتم زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 بداية من النسخة المقبل في 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وبعدها ستقام بطولة كأس العالم 2030 في إسبانيا والبرتغال والمغرب، كما سيتم لعب 3 مباريات في أوروجواي وباراجواي والأرجنتين.

وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن حصول السعودية على حق تنظيم كأس العالم 2034 بعدما لم تتقدم أي بلد أخرى بملف لاستضافة البطولة سوى المملكة العربية السعودية.