مرموش يسجل وينهي موسم فرانكفورت بتعادل مع لايبزج.. وتوخيل يودع بايرن بخسارة برباعية

السبت، 18 مايو 2024 - 18:42

كتب : FilGoal

عمر مرموش - آينتراخت فرانكفورت

تعادل آينتراخت فرانكفورت مع لايبزج في الجولة الختامية للدوري الألماني.

وأنهى فرانكفورت الموسم في المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي، بينما تأهل لايبزج لدوري أبطال أوروبا بعد أن احتل المركز السادس.

سجل ثنائية فرانكفورت كل من هوجو إيكيتيكي وعمر مرموش، بينما أحرز للايبزج تشافي سيمونز وبينجامين سيسكو.

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وأنهى مرموش الموسم مع فرانكفورت مشاركا في 41 مباراة وخلالها سجل 17 هدفا وصنع 6 آخرين.

مرموش بدأ المباراة بشكل أساسي وشارك في دقائقها بالكامل.

حاول مرموش التسديد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 16 ولكن كرته علت المرمى.

وبعد 4 دقائق حاول مرموش من جديد ولكن تلك المرة تسديده ارتدت من القائم.

وحصل تشافي سيمونز على ركلة جزاء في الدقيقة الـ 39 ونفذها بنجاح ليسجل الهدف الأول للايبزج.

وبعد بداية الشوط الثاني بدقيقة واحدة سجل بينجامين سيسكو الهدف الثاني بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وشهدت الدقيقة 50 توقف المباراة بسبب عطل في شاشة الملعب.

وبعد عودة المباراة مباشرة قلص إيكيتيكي الفارق لفرانكفورت برأسية بعد عرضية من أنسجار كناوف.

وشهد الدقيقة الـ 77 انطلاقة رائعة من مرموش الذي توغل داخل منطقة الجزاء وحصل على ركلة جزاء سجلها بنفسه.

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت خبر بايرن ميونيخ من هوفنهايم بأربعة أهداف مقابل هدفين.

بالخسارة يكون بايرن قد أنهى الدوري بالمركز الثالث لأول مرة منذ موسم 2010/2011، بينما احتل شتوتجارت المركز الثاني.

تقدم بايرن عن طريق ماتياس تيل في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف ألفونسو دافيز الهدف الثاني بعد دقيقتين.

وفي الدقيقة الثامنة قلص ماكسميليان باير النتيجة لهوفنهايم.

وفي الشوط الثاني سجل أندري كراماريتش ثلاثة أهداف لهوفنهايم ليهدي الفوز لفريقه الذي أنهى الموسم بالمركز السابع المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

وفي مباراة ثالثة نجا يونيون برلين من الهبوط بعد أن سجل هدفا ضد فرايبورج بالدقيقة 92 ليحقق الفوز بهدفين مقابل هدف ويهبط بوخوم بدلا منه.

وبنهاية الموسم الحالي يكون كل من بوخوم وكولن ودارمشتات قد هبطوا لدوري الدرجة الثانية الألماني.

إينتراخت فرانكفورت عمر مرموش
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