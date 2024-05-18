ليفركوزن ينهي الدوري الألماني بلا هزيمة.. ورويس يودع دورتموند بهدف رائع

أنهى باير ليفركوزن الدوري الألماني بلا هزيمة بعدما فاز على أوجسبورج في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ماركو رويس النادي : بوروسيا دورتموند بوروسيا دورتموند

ورفع ليفركوزن رصيده إلى النقطة 90 بفارق 17 نقطة عن شتوتجارت صاحب المركز الثاني.

بينما خسر بايرن ميونيخ المركز الثاني بعدما تعرض لهزيمة أمام هوفنهايم بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وحقق ليفركوزن تحت قيادة مدربه تشابي ألونسو 28 انتصارا و6 تعادلات.

وتعد هذه هي أول مرة ينهي فيها أحد الفرق الدوري الألماني بشكله واسمه الحديث دون هزيمة.

وتوج ليفركوزن لأول مرة في تاريخه بلقب الدوري الألماني، كما سيلعب نهائي كأس ألمانيا ضد كايزرسلاوترن.

وأيضا سيلعب نهائي بطولة الدوري الأوروبي ضد أتالانتا الإيطالي.

في مباراة أخرى فاز بوروسيا دورتموند على ضيفه دارمشتات برباعية دون رد.

وشهدت المباراة توديع ماركو رويس نجم وقائد الفريق الأصفر من قبل الجماهير وزملائه في الفريق.

وسجل رويس هدفا من رباعية فريقه من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة.

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وأثناء خروجه من الملعب حرص لاعبو دورتموند على تكريم رويس بإقامة ممرا شرفيا له.

ولعب رويس مع دورتموند لمدة 12 عاما، منذ عودة ناشئ الفريق إلى ناديه مرة أخرى عام 2012، قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ.

ويبحث رويس صاحب الـ34 عاما، عن مغامرة جديدة في كرة القدم، بعد 21 عاما قضاهم مع الفريق الأصفر والأسود في مراحل الناشئين والفريق الأول.

وتشير التقارير الألمانية إلى اقتراب رويس من الانتقال إلى الدوري الأمريكي في الموسم المقبل.

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