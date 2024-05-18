ذا أثليتك: موهبة جديدة في ستامفورد بريدج.. تشيلسي يتفق على بنود التعاقد لضم استيفاو

السبت، 18 مايو 2024 - 16:29

كتب : FilGoal

استيفاو - بالميراس

توصل تشيلسي إلى اتفاق شفهي مع بالميراس لضم الموهبة الشابة إستيفاو ويليان.

وحسبما كشفت شبكة "ذا أثليتك" فإن البلوز سيدفعون 34 مليون يورو لضم اللاعب الشاب.

فيما سيتم تخصيص 23 مليون يورو كمكافآت مرتبطة بالأداء والنتائج.

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وسينضم إستيفاو لملعب ستامفورد بريدج في صيف 2025 عندما يتمم عامه الـ 18 بعقد يتوقع أن يكون 7 مواسم.

وجاءت صيغة تعاقد تشيلسي مع إستيفاو بنفس طريقة ريال مدريد لضم إندريك من بالميراس في ديسمبر 2022.

حيث اتفق الملكي على دفع 35 مليون يورو بالإضافة لـ 25 مليون مكافآت للاعب الذي سينضم لهم في الصيف المقبل.

Palmeiras' forward Estevao Willian celebrates after scoring a goal during the Copa Libertadores group stage first leg football match between Brazil's Palmeiras and Uruguay's Liverpool at the Allianz Parque stadium in Sao Paulo, Brazil, on April 11, 2024. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP) (Photo by NELSON ALMEIDA/AFP via Getty Images)

ويمتلك اللاعب البالغ 17 عاما شرطا جزائيا في تعاقدمع بالميراس يقدر بـ 45 مليون يورو.

وبحسب شبكة "جلوبو سبورتي" البرازيلية يمتلك بالميراس 70% من حقوق بيع اللاعب أي أنه سيحصل على 31.5 مليون يورو حال بيعه، بينما يمتلك اللاعب ووكلاءه 30% من الحقوق المالية.

وبرز اسم استيفاو كثيرا في آخر عامين عقب تألقه في دوري الشباب وبطولة كأس ساو باولو للشباب مع بالميراس.

اللاعب المُلقب بـ "ميسي الصغير" توج بـ 8 ألقاب في جميع فئات الناشئين والشباب مع بالميراس منذ انمضامه في 2021 قادما من كروزيرو.

وشارك لأول مرة الموسم الماضي في الدوري البرازيلي مع بالميراس وأصبح رابع أصغر لاعب يشارك مع بالميراس بعمر 16 عاما و8 أشهر.

ومع الفريق الأول لبالميراس توج بلقب الدوري البرازيلي الموسم الماضي ثم لقب بطولة الولاية العام الجاري.

وسجل منذ أسابيع هدفه الأول في كوبا ليبرتادوريس بأول مباراة قارية له، وأًصبح ثالث أصغر لاعب يسجل هدفا للفريق بعمر 16 عاما و11 شهرا و18 يوما بعد إندريك وهيتور.

ويشغل استيفاو مركز الجناح الأيسر والأيمن، وفي حال توصله لاتفاق مع تشيلسي سينضم لهم بمجرد إتمامه عامه الـ 18، أي الموسم بعد المقبل.

وارتبط اسم اللاعب من قبل بالانتقال لبرشلونة وباريس سان جيرمان وأرسنال لكن دون أن يتوصلوا لاتفاق مع بالميراس.

ويواصل تشيلسي ضمه للمواهب الشابة في أمريكا الجنوبية بعد ضم أندري سانتوس من فاسكو دا جاما وأنجيلو وديفيد واشنطن من سانتوس، وكذلك كينيدري بايز من إنديبندينتي ديل فايي الإكوادوري والذي سيلعب للفريق بدءا من 2025 عندما يتمم عامه الـ 18.

تشيلسي بالميراس استيفاو - بالميراس
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