انتهت الدوري الألماني - فرانكفورت (2)-(2) لايبزيج

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة آينتراخت فرانكفورت ضد منافسه لايبزيج في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني.

ويحتل فرانكفورت المركز السادس في الترتيب بـ46 نقطة، أما لايبزيج فياتي رابعا بـ64 نقطة.

ويبتعد فرانكفورت عن ملاحقه هوفنهايم بفارق ثلاث نقاط وذلك من أجل ضمان المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

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نهاية المباراة

ق77. جووووول التعادل لفرانكفورت عن طريق عمر مرموش من ركلة جزاء.

ق75. مرموش يحصل على ركلة جزاء بعد انطلاقة رائعة

ق55. جوووول مباشرة بعد عودة المباراة لفرانكفورت عن طريق إكيتيكي برأسية.

المباراة تتوقف.

ق46. جوووووول الثاني للايبزج عن طريق سيسكو بتسديدة صاروخية.

الشوط الثاني

استراحة

ق 40: جوووول من نقطة الجزاء من سيمونز.

ق 39: ركلة جزاء لصالح تشافي سيمونز لاعب لايبزج بعد تدخل من ماريو جوتزة

ق 20: تسديدة صاروخية أخرى من مرموش يتصدى لها الحارس ثم لمست القائم وخرجت ضربة ركنية.

ق 16: تسديدة خطيرة من مرموش خارج منطقة الجزاء لكن علت المرمى قليلا.

بداية المباراة