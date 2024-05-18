"استقرار النادي في خطر".. بيان من شركة سونينج المالكة لـ إنتر بعد أزمة تسديد القرض

أطلقت شركة سونينج المالكة لنادي إنتر ميلان عبر الموقع الرسمي بيان لتوضيح أمر ومستقبل النيراتزوري بسبب عدم تسديد القرض لصالح صندوق أوكتري حتى الآن.

وحصل ستيفين زهانج رئيس النادي الإيطالي على قرض قيمته 275 مليون يورو في عام 2021 مع فائدة 12% بضمان النادي.

ومع الفائدة فإن سونينج ملزمة بدفع 395 مليون يورو قيمة القرض وإلا ستخسر ملكيتها كليا.

وجاء البيان كالتالي:

بذلنا قصارى جهدنا من أجل التوصل إلى حل سلمي مع صندوق أوكتري لإعادة الأموال لهم بشكل فوري وكامل.

تفاقمت جهودنا حتى الآن بسبب التهديدات القانونية، والافتقار إلى المشاركة الهادفة من صندوق أوكتري.

لم يكن هذا الأمر محبطا ومخيبا للآمال للغاية فحسب، بل إن مثل هذا السلوك يشكل الآن مخاطر محتملة على النادي مما قد يعرض استقراره للخطر بشكل كبير.

نيابة عن إنتر، كرئيس، أريد أن أؤكد لمئات الملايين من المشجعين حول العالم، أننا سنبذل كل ما في وسعنا لحماية لوننا وقيمتنا الأساسية واستقرارنا، نحن ملتزمون بالعمل من أجل التوصل إلى حل سلمي مع أوكتري ومواصلة قصة نجاحنا مع إنتر الحبيب.

وحسب صحيفة فاينينشال تايمز في وقت سابق فإن عائلة زهانج يجب أن تدفع القرض في موعد أقصاه يوم الإثنين المقبل، ولذلك الشركة الصينية تسابق الزمن للحفاظ على ملكيتها على النيراتزوري.