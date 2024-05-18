مرموش أساسي مع فرانكفورت ضد لايبزيج في ختام الدوري الألماني

يتواجد عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفريقه إنتراخت فرانكفورت في مواجهة لايبزيج التي تقام اليوم السبت.

عمر مرموش النادي : آينتراخت فرانكفورت آينتراخت فرانكفورت

ويستضيف فرانكفورت منافسه لايبزيج في ملعب دويتش بانك بارك في الجولة 34 والأخيرة من الدوري الألماني.

ويحتل فرانكفورت المركز السادس في الترتيب بـ46 نقطة، أما لايبزيج فياتي رابعا بـ64 نقطة.

ويبتعد فرانكفورت عن ملاحقه هوفنهايم بفارق ثلاث نقاط وذلك من أجل ضمان المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وبإمكان فرانكفورت المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بشرط حفاظه على المركز السادس الذي يحتله حاليا مع تتويج بروسيا دورتموند بالبطولة الأوروبية حال فوزه على ريال مدريد في النهائي.

وسيتأهل من ألمانيا خمسة فرق للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل سيصبحون ستة حال تتويج دورتموند باللقب القاري.

أما مرموش فسوف يخضع لعملية جراحية في يده بسبب إصابة في إصبعه وذلك عقب نهاية الموسم الجاري.