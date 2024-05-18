قائمة صربيا الأولية - ثنائي الهلال يقود اختيارات ستويكوفيتش لـ يورو 2024

السبت، 18 مايو 2024 - 15:33

كتب : إسلام أحمد

صربيا وسويسرا – كأس العالم 2022

اختار دراجان ستويكوفيتش المدير الفني لمنتخب صربيا القائمة الأولية المستدعاة لـ يورو 2024 والتي ضمت 35 لاعبا.

وسيتم تقليص القائمة لـ 26 لاعبا قبل السابع من يونيو المقبل في البطولة التي تستضيفها ألمانيا.

ويعد دوشان تاديتش صانع ألعاب فنربخشة التركي الأكبر في القائمة بعمر 35 عاما، فيما يعد جان كارلو سيميتش مدافع ميلان الأصغر بعمر 19 عاما الذي لم يخض أي مباراة دولية حتى الآن.

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ويقود ثنائي الهلال السعودي المتوج بلقب الدروي: ألكسندر ميتروفيتش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في القائمة، ويتواجد أيضا شقيق الأخير فانيا حارس مرمى تورينو الإيطالي.

ويتواجد منتخب صربيا في المجموعة الثالثة رفقة سلوفينيا والدنمارك وإنجلترا.

وجاءت قائمة صربيا

حراسة المرمى: فانيا ميلينكوفيتش سافيتش (تورينو الإيطالي) – بريدراج راكوفيتش (ريال مايوركا الإسباني) – دوردي بيتروفيتش (تشيلسي الإنجليزي) – ألكسندر يوفانوفيتش (بارتيزان الصربي)

الدفاع: سترجينا بافلوفيتش (ريد بول سالزبورج النمساوي) – نيكولا ميلينكوفيتش (فيورنتينا الإيطالي) – ميلوش فليجكوفيتش (فيردر بريمن الألماني)– سردان بابيتش (سبارتاك موسكو الروسي) – أوريس سابيتش – ستراجينا إريكوفيتش (زينيت سان بطرسبرج الروسي) – نيمانيا ستوجيتش (باتشكا توبولا الصربي) – جان كارلو سيمتش (ميلان الإيطالي)

الوسط: ساسا لوكيتش (فولام الإنجليزي) – نيمانيا جوديلي (إشبيلية الإسبانية) – نيمانيا ماكسيموفيتش (خيتافي الإسباني) – إيفان إيلتش (تورينو الإيطالي) – ساسا زديلار (سبارتاك موسكو الروسي) – سردان مايلوفيتش (ريد ستار بلجراد الصربي) – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (الهلال السعودي) – دوشان تاديتش (فنربخشة التركي) – ساميد بازدار (بارتيزان الصربي) – ألكسندر شيركوفيتش (باتشكا توبولا الصربي) – لازار سامرديتش (أودينيزي الإيطالي) – فيلاكو بيرمانسيفيتش (سبارتا براج التشيكي) – فيليب كوسيتش (يوفنتوس الإيطالي) – فيليب ملادينوفيتش (بانثيناكوس اليوناني)– ماتيا جلوشيتفتش (رادينسكي الصربي) – أندريا زيفكوفيتش (باوك اليوناني) – ميات جاشينوفيتش (أيك أُثينا اليوناني) – نيمانيا رادونيتش (تورينو الإيطالي)

الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش (الهلال السعودي) – دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس الإيطالي) – لوكا يوفيتش (ميلان الإيطالي) – بيتار راتكوف (ريد بول سالزبورج النمساوي) – ميهايلو إيفانوفيتش (سامبدوريا الإيطالي)

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ويغيب عن القائمة ماتيا ناستاسيتش مدافع ريال مايوركا الإسباني وميل سيفلار حارس روما الإيطالي وفيليب ديورشيتش لاعب وسط باناثينايكوس اليوناني وماركو جيورجيتش لاعب وسط بورتو الإيطالي وداركو لازوفيتش لاعب هيلاس فيرونا الإيطالي.

وسيخوض منتخب صربيا مواجهتين وديتين ضد النمسا والسويد يومي 4 و8 يونيو المقبل.

صربيا قائمة صربيا الأولية
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