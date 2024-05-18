بعد الخلافات العديدة.. إشبيلية يعلن تجديد عقد نافاس

السبت، 18 مايو 2024 - 15:15

كتب : FilGoal

خيسوس نافاس

أعلن نادي إشبيلية عبر موقعه الرسمي تجديد عقد خيسوس نافاس لاعب الفريق لمدة 6 أشهر.

ووقع نافاس على عقد حتى 31 ديسمبر المقبل، ثم سيعتزل كرة القدم وسيعمل في النادي.

وقال نافاس للموقع الرسمي: "لم أتردد للحظة في الرد بالإيجاب على الاقتراح الذي قدمه رئيس نادي إشبيلية، نعم أريد الاعتزال هنا".

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وأنهى "وافقت على الاستمرار عن طيب خاطر، أنا مرتبط بالكيان الذي وقعت في حبه".

ونشبت خلافات عديدة بين نافاس وإدارة النادي في الفترة الماضية.

وكان خطاب إشبيلية في وقت سابق قد أوضح أن رغبة نافاس هي الرحيل والبحث عن مغامرة وتحدي في فريق آخر.

ولذلك خرج اللاعب صاحب الـ38 عاما ليرد عبر حسابه على موقع X من قبل: "لم أتلق أي اتصال من النادي لتمديد العقد، ولا حتى مكالمة واحدو، فقط صفر".

وأضاف "المؤلم أكثر أن النادي ادعى أنني لم أنتظر، لقد سمعت دائما أنه يمكنني البقاء هنا طالما أردت، لكن لم يقم أحد بالاتصال بي حتى نهاية الموسم".

وأكمل "انتهى بي الأمر بمشكلة مؤلمة، لقد قالوا إنني سأغادر للحصول على عرض أفضل، لكن لو كان الأمر كذلك لما كنت هنا طوال مسيرتي بأكملها تقريبا".

وأتم "لم أتفق على أي شيء مع نادي آخر، إشبيلية هو حبي".

وبدأ نافاس مسيرته الكروية مع إشبيلية ورحل إلى مانشستر سيتي عام 2013 مقابل 20 مليون يورو، وعاد مرة أخرى إلى منزله عام 2017.

وبالرغم من كبر سنه إلا أنه حصل على جائزة لاعب العام في الموسم الماضي.

وحصل على كأس العالم ويورو 2012 مع منتخب إسبانيا والدوري الأوروبي مرتين والدوري الإنجليزي في أبرز البطولات التي توج بها.

الدوري الإسباني خيسوس نافاس إشبيلية مانشستر سيتي
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