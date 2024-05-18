إشبيلية يعلن رحيل كيكي سانشيز فلوريس بنهاية الموسم

السبت، 18 مايو 2024 - 14:57

كتب : FilGoal

كيكي فلوريس

أعلن نادي إشبيلية رحيل مدربه كيكي سانشيز فلوريس بنهاية الموسم.

وسيختتم فلوريس مشواره مع الفريق الأندلسي بمباراتي أتليتك بلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني.

وقال خوسيه ماريا ديل نادو رئيس النادي خلال مؤتمر صحفي: "تحدثت مع المدرب واتفقنا على إخباركم بأن عمله سينتهي مع الفريق في 30 يونيو المقبل".

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وأكمل "أود شكره لأن النادي كان في وضع معقد للغاية وعمل لعدد ساعات كبير من أجل تحقيق الهدف".

وأتم "رغم الألم وصعوبة الأمر سيظل إشبيلية بيته وأود شكره مجددا".

وقاد فلوريس تدريب الفريق الأندلسي في 23 مباراة فاز في 10 وتعادل في 4 وخسر 9.

وابتعد إشبيلية عن مراكز الهبوط وضمن استمراره في الدوري الإسباني حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 41 نقطة.

وآخر عامين قاد الفريق فنيا 4 مدربين هم خورخي سامباولي وجوزيه ميلينديبار ودييجو ألونسو وكيكي سانشيز.

كيكي سانشيز فلوريس إشبيلية الدوري الإسباني
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