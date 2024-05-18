ماركا: إصابة كارباخال قبل تدريبات ريال مدريد.. وموقف مشاركته ضد فياريال

السبت، 18 مايو 2024 - 14:47

كتب : FilGoal

داني كارباخال - ريال مدريد ضد ألميريا

تعرض داني كارباخال لاعب ريال مدريد لإصابة قبل تدريبات فريقه.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه فياريال في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 37 ضمن منافسات الدوري الإسباني الأحد المقبل.

وحسب صحيفة ماركا فإن الظهير الإسباني شعر ببعض الآلام قبل تدريبات الفريق بسبب ضربة تعرض لها في مباراة ديبورتيفو ألافيس الماضية.

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ووفقا للصحيفة فاللاعب البالغ من العمر 32 عاما تلقى العلاج اللازم وتمكن من التدريب رفقة الفريق.

وأفادت الصحيفة أن كارباخال يستطيع المشاركة ضد فياريال، لكن قرار كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق سيكون بوضعه على مقاعد البدلاء ومشاركة لوكاس فاسكيز بدلا منه.

ويتواجد كارباخال عاما في الفريق منذ 11 عاما إذ لعب على سبيل الإعارة في باير ليفركوزن.

ويقترب كارباخال من تجديد عقده مع الملكي الذي سينتهي الموسم المقبل.

وخاض كارباخال 39 مباراة رفقة ريال مدريد الموسم الجاري وسجل 5 أهداف وصنع نفس العدد.

وتوج ريال مدريد بالدوري الإسباني رقم 36 له برصيد 93 نقطة، بينما ياتي فياريال في المركز الثامن برصيد 51 نقطة.

ريال مدريد داني كارباخال لوكاس فاسكيز فياريال الدوري الإسباني
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