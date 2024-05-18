مؤتمر تشافي الاستثنائي عن مستقبله مع برشلونة وثقة لابورتا

ما هو موقف تشافي هيرنانديز من الأنباء المثارة حول رحيله من تدريب الفريق الكتالوني في ظل الأزمة المثارة حاليا مع رئيس النادي الكتالوني خوان لابورتا؟

وعقد تشافي مؤتمرا صحفيا اليوم كان استثنائيا إذ أنه لم يستمر سوى 11 دقيقة فقط وهو الأقصر على الإطلاق له خلال الموسم الجاري.

كما تم توجيه 12 سؤالا إلى تشافي في المؤتمر 11 منهم كان عن مستقبله فقط.

وتحدث تشافي قائلا: "النادي ينقل لي الهدوء في وضعنا والآن نركز على إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن والاستعداد للموسم المقبل، لم يتغير أي شيء".

وبسؤاله عن تصريحاته حول صعوبة الوضع الاقتصادي في النادي والتي أدت لبداية الأزمة مع لابورتا قال تشافي:" نحن على اتصال دائم ولو هناك شيء ما سنتحدث عنه".

وشدد "كل شيء كما كان منذ ثلاثة أسابيع عندما أعلنا عن استمراري، لم يتغير أي شيء حول حماسي وشغفي فهناك مشروع نعمل فيه".

وعن انتشار أنباء برحيله "أسمع الأخبار لكنني مهتم بثقة الرئيس وبثقة ديكو المدير الرياضي، لا شيء تغير".

وبسؤاله هل لاحظ قلق لدى اللاعبين بعد الأزمة الأخيرة والحديث حول مستقبله قال: "لا فقد أخبرتهم أنه من الواضح أن هناك ضجيج في الخارج وهذه الأشياء تحدث وكل ملتزم من أجل لقاء الغد".

ويلتقي برشلونة مع رايو فاليكانو غدا الأحد في الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الترتيب بـ79 نقطة بفارق أربع نقاط عن ملاحقه جيرونا.

فيما يأتي فاليكانو في المركز الـ15 بـ38 نقطة.