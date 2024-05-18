مؤتمر أنشيلوتي: موعد حسم مستقبل كروس ومودريتش.. ومشاركة ميليتاو ولونين ضد فياريال

حدد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد موعد حسم مستقبل توني كروس ولوكا مودريتش ثنائي الفريق.

وينتهي عقديهما في نهاية الموسم الحالي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه فياريال في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 37 ضمن منافسات الدوري الإسباني الأحد المقبل.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "سيلعب إيدير ميليتاو ضد فياريال، ومن الممكن أن يبدأ مباراة بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا، لأنه يقترب من جاهزيته، وكذلك أندري لونين سيلعب ضد فياريال".

وأضاف "لا يوجد نقاش في أمر من سيشارك في النهائي سواء لونين أو تيبو كورتوا، لونين لعب موسما مذهلا، وكورتوا سيعود كما كان الأفضل في العالم".

وأكمل "مستقبل توني كروس ولوكا مودريتش؟ نحن نفكر في النهائي وأي شيء آخر أقل أهمية، سنتحدث عن مستقبلهما بعد النهائي".

وأنهى حديثه "لا أريد التعليق على ما يمر به تشافي هيرنانديز -مدرب برشلونة- لديه احترامي وأتمنى له الأفضل لمستقبله، يعمل بطريقة جيدة للغاية".

وتوج ريال مدريد بالدوري الإسباني رقم 36 له برصيد 93 نقطة، بينما ياتي فياريال في المركز الثامن برصيد 51 نقطة.