بيع منديل تعاقد برشلونة مع ميسي في مزاد بمبلغ ضخم

بيع منديل تعاقد نادي برشلونة مع الأسطورة ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الحالي عندما كان في الأرجنتين عام 2000.

وحسب بي بي بي فإن تم بيعه في مزاد مقابل 300 ألف جنيه استرليني.

لم يتوقع أحد أن تعاقد على منديل سيجلب لنا لاعب من الأفضل في التاريخ وهو ليونيل ميسي، وكيف حدث أن يكون التعاقد على منديل؟

بداية القصة

في شهر ديسمبر من عام 2000 اقتنع برشلونة بالتعاقد مع ميسي لكن كيف يحدث ذلك مع لاعب صغير لا يمكن أن يوقع على عقد؟

كانت عائلة ميسي لديها مخاوف وشكوك في عدم إكمال برشلونة التعاقد مع الأرجنتيني.

ولذلك بحضور كل من مستشار الانتقالات لبرشلونة جوسيب مينجويا والوكيل هوراسيو جاليولي الذي رشح ميسي لبرشلونة وكارلس ريشاك المدير الرياضي النادي الكتالوني وخورخي والد ميسي تم التوقيع على منديل في مطعم.

وكتب على المنديل التالي:

يوم 14 ديسمبر 2000 في برشلونة والحضور مينجيا وهوراسيو وريشاك وبموافقة الأخير تحت مسؤوليته وبغض النظر عن أي آراء مخالفة، على التوقيع مع اللاعب. ليونيل ميسي، بشرط أن نلتزم بالمبالغ المتفق عليها.

وشارك ميسي لأول مرة عندما كان يبلغ من العمر 16 عاما، وولدت أسطورة ميسي وسجل 672 هدفا في 778 مباراة.

وتوج ميسي بـ10 مرات بطولة دوري إسباني و4 مرات دوري أبطال أوروبا مع برشلونة مع العديد من البطولات الأخرى، وبالتأكيد الأهم في مسيرته كما اعتبرها هي كأس العالم.