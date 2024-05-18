بلحاج: مباراة نهضة بركان صعبة لأنني أعرف الزمالك.. وهدفي الانضمام لمنتخب المغرب

السبت، 18 مايو 2024 - 12:43

كتب : FilGoal

مران الزمالك

أقر أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا أن مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية ستكون صعبة للغاية مستندا على معرفته بالزمالك.

وقال بلحاج لموقع هسبورت: "الفارق بين إسبانيا ومصر كبير، الدوري الإسباني هو الأفضل في العالم، جئت إلى مصر لكي أحصل على فرصة أكثر من إسبانيا، والصراحة ما تمنيته وصلت إليه وفي طريقي لأحصل على ما أريد".

وأضاف "سيراميكا كليوباترا نادي محترم، من أحسن الأندية في مصر ولديه بنية تحتية ممتازة وجهاز فني رائع وإدارة محترفة وتفهم في كرة القدم، خلال عامين أو ثلاثة أعوام سيكون في مكان مختلف".

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وأكمل "هدفنا هو الوصول إلى دوري أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية لدينا فريق قوي ولاعبين مهمين ونحن في طريقنا لتحقيق ذلك".

وواصل "أتابع الدوري المغربي مثل المصري فهو قوي، أكثر شيء أحبه في المغرب هو الجمهور، جميع المباريات بها جماهير سواء نهضة بركان أو الرجاء أو الوداد، جميع الأندية لديها مشجعين".

وشدد "أحب الكرة التي يلعبها نهضة بركان، شاهدت المباراة ضد الزمالك وكانوا جيدين للغاية، لقاء الإياب في مصر صعب بسبب حضور الجمهور، أنا أعرف ذلك لأنني لعبت مع الزمالك وأعلم الأجواء جيدا".

وأنهى حديثه قائلا: "أي لاعب منذ الطفولة يتمنى اللعب لمنتخب بلاده ولذلك أتمنى اللعب مع المغرب، هدفي هو الانضمام لمنتخب بلادي، رأينا ماذا فعل المغرب في كأس العالم".

ولعب بلحاج في الزمالك على سبيل الإعارة في موسم 2022-2023.

الزمالك أحمد بلحاج نهضة بركان الكونفدرالية
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