تيليجراف: نيوكاسل يتحرك لضم آرون رامسديل

بدأ نيوكاسل التحرك من أجل ضم آرون رامسديل حارس أرسنال في الصيف استعدادا للموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية فإن إيدي هاو مدرب نيوكاسل يرغب في العمل مجددا مع الحارس البالغ 26 عاما إذ دربه من قبل في بورنموث.

وأشار التقرير إلى أن نيوكاسل سيدفع 15 مليون جنيه إسترليني لضم الحارس وسيعرض عليه عقد لمدة 5 سنوات.

وبات رامسديل الخيار الثاني في حراسة مرمى أرسنال لصالح الإسباني ديفيد رايا القادم من برينتفورد في الموسم الجاري.

وفعّل أرسنال بند شراء الحارس الإسباني مقابل 30 مليون يورو من برينتفورد ما يعني تقلص أدوار رامسديل مع الجنرز أكثر الموسم المقبل.

وحاز رايا على جائزة أفضل حارس مرمى في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري بعدما حافظ على نظافة شباكه في 16 مباراة.

وظهر رامسديل في الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع أرسنال في مباراتي برينتفورد بسبب عدم مشاركة رايا ضد فريقه المعار منه وفقا لبنود التعاقد.

وسبق أن صرّح والد رامسديل في نوفمبر الماضي أن نجله "فقد ابتسامته" منذ بداية الموسم بسبب فقد مركزه.

ويعاني نيوكاسل الموسم الجاري في حراسة المرمى بعد إصابة نيك بوب الطولية حيث لم يعوض مارتن دوبرفاكا ولوريس كاريوس غيابه.

وخاض رامسديل 89 مباراة بقميص أرسنال وخرج بشباك نظيفة في 32 مباراة واستقبل 99 هدفا.