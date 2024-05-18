"إذا أردت عرض أفضل لما بقيت طويلا".. نافاس يرد بقوة على إدارة إشبيلية بعد رحيله

رد خيسوس نافاس لاعب فريق إشبيلية على إدارة ناديه بعد رحيله نهاية الموسم الجاري.

وكان خطاب النادي الأندلسي قد أوضح أن رغبة نافاس هي الرحيل والبحث عن مغامرة وتحدي في فريق آخر.

ولذلك خرج اللاعب صاحب الـ38 عاما ليرد عبر حسابه على موقع X: "لم أتلق أي اتصال من النادي لتمديد العقد، ولا حتى مكالمة واحدو، فقط صفر".

وأضاف "المؤلم أكثر أن النادي ادعى أنني لم أنتظر، لقد سمعت دائما أنه يمكنني البقاء هنا طالما أردت، لكن لم يقم أحد بالاتصال بي حتى نهاية الموسم".

وأكمل "انتهى بي الأمر بمشكلة مؤلمة، لقد قالوا إنني سأغادر للحصول على عرض أفضل، لكن لو كان الأمر كذلك لما كنت هنا طوال مسيرتي بأكملها تقريبا".

وأتم "لم أتفق على أي شيء مع نادي آخر، إشبيلية هو حبي".

وبدأ نافاس مسيرته الكروية مع إشبيلية ورحل إلى مانشستر سيتي عام 2013 مقابل 20 مليون يورو، وعاد مرة أخرى إلى منزله عام 2017.

وبالرغم من كبر سنه إلا أنه حصل على جائزة لاعب العام في الموسم الماضي.

وحصل على كأس العالم ويورو 2012 مع منتخب إسبانيا والدوري الأوروبي مرتين والدوري الإنجليزي في أبرز البطولات التي توج بها.