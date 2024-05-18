سباق مع الزمن.. تقرير: سونينج تقترب من فقد ملكيتها لـ إنتر

تقترب شركة سونينج الصينية المالكة لنادي إنتر ميلان من فقد ملكيتها لصالح صندوق أوكتري الأمريكي.

وحصل ستيفين زهانج رئيس النادي الإيطالي على قرض قيمته 275 مليون يورو في عام 2021 مع فائدة 12% بضمان النادي.

وحسب صحيفة فاينينشال تايمز فإن عائلة زهانج يجب أن تدفع القرض في موعد أقصاه يوم الإثنين المقبل، ولذلك الشركة الصينية تسابق الزمن للحفاظ على ملكيتها على النيراتزوري.

ومع الفائدة فإن سونينج ملزمة بدفع 395 مليون يورو قيمة القرض وإلا ستخسر ملكيتها كليا.

وحسب الصحيفة فكان زهانج قد اقترب من الحصول على قرض من صندوق بيمكو من أجل تسديد القرض لأوكتري وبفائدة أعلى.

وأفادت الصحيفة أن المفاوضات في طريقها للانهيار بعدما كانت في طريقها إلى النجاح.

سيناريو مختلف عن ميلان

يختلف إنتر عن جاره في المدينة ميلان، فالأمور كانت مختلفة مع الروسونيري.

واشترى لي يونجهونج الصيني ميلان بقرض من صندوق إليوت بضمان النادي ولم يتمكن من الدفع ليستحوذ الصندوق على العملاق الإيطالي.

ولكن هنا صندوق إليوت أكمل مسيرة النادي وهنا الاختلاف أن أوكتري لا يريد الاحتفاظ بالنادي بل بيعه مباشرة حسب صحيفة فاينينشال تايمز.

وحصل إنتر على بطولة الدوري الإيطالي ليصل للتويج رقم 20 له ووضع النجمة الثانية على قميصه الموسم المقبل.